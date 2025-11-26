Haberler

Kendi doğum gününde barışmak için buluştuğu husumetlisini öldürmüş
Güncelleme:
Antalya'da aileler arasındaki husumeti bitirmek amacıyla bir araya geldiği akrabasını tabancayla öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya'da aileler arasındaki husumeti bitirmek amacıyla bir araya geldiği akrabasını tabancayla öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin ifadesinde, daha önce tehdit edildiği için olay yerine silahla gittiğini söylediği öğrenilirken, olay gününde ise doğum günü olduğu ortaya çıktı.
Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2383 Sokak'taki bir apart otelde dün akşam yaşandı. Aileleri arasındaki husumeti sonlandırmak amacıyla akrabası Doğan Duman ile otelin kafeteryasında buluşan yabancı uyruklu Imad Almograbi, çıkan tartışma sırasında tabancayla ateş ederek Duman'ı öldürdü. Maktulün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaçarken yakalandı
Cinayetin ardından otomobille uzaklaşan Almograbi, Güzelyurt Mahallesi Şehit Mustafa Göktürk Caddesi üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurularak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
"Ailem İsrail'de saldırıya uğradı, bana baskı yaptılar"
Savcılık sorgusunda tercüman eşliğinde ifade veren Imad Almograbi, beş buçuk yıl önce ailesiyle Türkiye'ye geldiğini, konut alımının ardından Türk vatandaşlığına geçtiğini ve Antalya'da ticaret yaptığını belirterek, "Türkiye'ye ailemle huzurlu bir yaşam kurmak için gelmiştim. Ancak diğer aile bireylerim İsrail'de kaldı. Üç hafta kadar önce İsrail'de olan ağabeyimin iki çocuğu, uzaktan akrabalarımız tarafından öldürülmüş. Ağabeyim de olayda bacaklarından yaralandı. Taziye için İsrail'e gittim, sonra tekrar Türkiye'ye döndüm. Doğan Duman'ın yeğeni M.M.E. beni arayıp ağabeyimin ifadesini değiştirmemi istedi. Olayın beni ilgilendirmediğini söyledim. Bu kez Doğan Duman'ın kardeşi Samir A. ısrarla arayınca görüşmeyi kabul ettim" dedi.
"Tehdit ettiği için silahımı yanıma aldım"
Görüşmeye giderken hem çocuklarının evde yalnız olması hem de ölüm tehditleri nedeniyle silahını aldığını belirten Almograbi, savcıya şu ifadeyi verdi:
"Konuşma yeri olarak belirlenen Güzeloba Mahallesi'ndeki iş yerine tek başıma gittim. Gitmeden önce evde çocuklarım yalnız olduğu için bulundurma ruhsatlı silahımı yanıma aldım. Bunun yanında Doğan Duman beni tehdit ettiği için de silahı yanıma almıştım. Doğan Duman daha önce İsrail'deki olay nedeniyle kuzenlerim aracılığıyla bana haber gönderip ağabeyimin ifadesini değiştirmezsem beni ve ailemi öldüreceğini söylemişti. Benim ailede sözüm geçtiği için bu şekilde ağabeyime baskı yapmamı istiyordu. Yaklaşık bir saat kadar yanlarında kaldığımda bu kişi bana bağırıp çağırıp yüzüme tükürüp üzerime kahve döküp sonra ayağa kalkarak yürüdü, ancak araya girilmesi nedeniyle vuramadı. Bu esnada bana sürekli küfürler edip tehditlerde bulundu. Kendisi benim ailem büyüğü olduğu için cevap vermedim."
"Silahını çıkarınca korktum, ateş ettim"
Almograbi, tartışma esnasında Doğan Duman'ın silahına davrandığını ileri sürerek, "Ancak sonrasında oradan kalkıp gideceğim sırada 'senin yeğenlerini öldürdük, seni ve çocuklarını öldüreceğim' deyip elini beline atınca ben üzerimde bulunan silahı kendimi korumak maksadıyla kullandım. Silahı kullandıktan sonra sonrasını hatırlayamıyorum. Şahsın bana söylediği hakaret ve tehditler zoruma gittiği için kendimi kaybettim. O yüzden kaç el ateş ettiğimi bilemiyorum" ifadelerini kullandı.
"Pişmanım"
Almograbi, olay sonrası paniğe kapılarak uzaklaştığını belirterek, "Olay sonrası aracıma binip, hareket ettim amacım polise gitmekti ancak sonradan durdum. Olayın etkisiyle ne yapacağımı bilemediğim ve arabayı kullanabilecek durumda olmadığım için arkadaşım olan Basam F.'yi aradım. Silahı bulunduğum yerdeki boş araziye gömdüm. Basam F. geldiğinde ona olayı anlatmadım. Onun aracındayken de polisler beni yakaladı. Bu olaydan dolayı son derece pişmanım. Ölen kişi benim akrabam olmaktadır" dedi.
Öte yandan tutuklanan Imad Almograbi'nin olayın işlendiği 25 Kasım tarihinin doğum günü olduğu öğrenildi.
Kasten öldürmeden tutuklandı
Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine sevk edilen Imad Almograbi, çıkarıldığı mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
