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Kemikli Rampaları'nı kar vurdu, sürücüler yolda kaldı

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3. Sayfa Haberleri

Kemikli Rampaları'nı kar vurdu, sürücüler yolda kaldı Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan Karabük'ün Eski Pazar ilçesindeki Kemikli Rampaları'nda yoğun kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kemikli Rampaları'nı kar vurdu, sürücüler yolda kaldı

KARABÜK - Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan Karabük'ün Eski Pazar ilçesindeki Kemikli Rampaları'nda yoğun kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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