Kemikli Rampaları'nda Bayram Tatilinin Dönüş Yoğunluğu Devam Ediyor

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda bayram tatilinin dönüş yoğunluğu devam ediyor.

Kurban Bayramı tatilinin bitimine 1 gün kala memleketlerine gelen vatandaşların evlerine dönüşü sürüyor. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli Rampaları'nda İstanbul istikametine trafik yoğunluğu akıcı bir şekilde devam ediyor.

Uzun araç trafiği ise dron ile görüntülendi. - KARABÜK