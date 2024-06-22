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Kemikli Rampaları'nda Bayram Tatilinin Dönüş Yoğunluğu Devam Ediyor

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İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda bayram tatilinin dönüş yoğunluğu devam ediyor. Uzun araç trafiği ise dron ile görüntülendi.

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda bayram tatilinin dönüş yoğunluğu devam ediyor.

Kurban Bayramı tatilinin bitimine 1 gün kala memleketlerine gelen vatandaşların evlerine dönüşü sürüyor. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli Rampaları'nda İstanbul istikametine trafik yoğunluğu akıcı bir şekilde devam ediyor.

Uzun araç trafiği ise dron ile görüntülendi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karadeniz İstanbul Karabük Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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