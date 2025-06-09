Kemikli Rampaları'nda Bayram Dönüş Yoğunluğu

Kemikli Rampaları'nda Bayram Dönüş Yoğunluğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatilinin son gününde, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan Kemikli Rampaları'nda yoğun trafik gözlemlendi. Karabük Emniyet Müdürlüğü, güvenli ulaşım için kontrollerini sürdürüyor.

İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük'ün Kemikli Rampaları'nda bayram tatilinin dönüş yoğunluğu başladı.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların memleketlerinden evlerine dönüşü sürüyor. İstanbul'un Karadeniz'e bağlantısının sağlandığı Karabük'ün Eskipazar ilçesinde yer alan Kemikli Rampaları'nda, İstanbul istikametine trafik yoğunluğu akıcı bir şekilde devam ediyor. Karabük-Gerede bağlantı noktası D-100 kara yolunun 1325 rakımlı İstanbul yönünde yer yer akıcı yoğunluk gözlemleniyor.

Karabük Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik ekipleri ise ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi için güzergahlarda kontrollerini sürdürüyor.

Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Kemikli Rampaları kesiminde de bayram tatilinin ardından dönüşe geçenler nedeniyle yoğunluk oluşurken, hava sıcaklığının 35 derecelerde seyrettiği ve uzun süredir yollarda olan bazı araçlar hararet yaparak arıza yaptı. Emniyet şeridine çeken bir çok araç çekici yardımı ile kaldırıldı.

Zaman zaman trafiğin durma noktalarına geldiği uzun araç trafiği havadan görüntülendi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye, İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk için harekete geçti

Türkiye, İsrail'in kaçırdığı iki Türk için harekete geçti
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı

İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı! Aktivistler kaçırıldı
İsrailli bakandan Madleen gemisinde gözaltına alınanlarla ilgili skandal talimat

İsrail'den kaçırılan aktivistlerle ilgili skandal talimat
İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı

İsrail'in kaçırdığı Türk aktivistten son mesajı: En riskli kişi benim
Inter'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti

Inter'de beklenen ayrılık gerçekleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarsus'ta eve silahlı baskın: 2 ölü, 2 yaralı

Çocukların kavgası ile başlayan husumet eve baskınla son buldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'dan tarihe geçen transfer

Bellingham'ın kardeşinden tarihe geçen imza! Alman devine gitti
Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer ihtimali

Beşiktaş'tan ses getirecek hamle! Galatasaray'dan transfer geliyor
Edin Dzeko geri dönüş yolunda! İşte görüştüğü takım

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönüş yolunda
Herkes merak ediyordu! Osimhen, Al Hilal'in teklifine son kararını verdi

Herkes merak ediyordu! Osimhen'den Al Hilal'in teklifine cevap
Fenerbahçe'den ayrılan Mario Branco'nun yeni takımı belli oluyor! Duyanlar çok şaşırdı

Herkes dünya devlerini beklerken yeni takımı çok sürpriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.