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Kemerburgaz'da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

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Kemerburgaz'da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı varİSTANBUL İstanbul Kemerburgaz'da Havalimanı servisi olduğu ileri sürülen bir otobüs kaza yaptı.

Kemerburgaz'da otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

İSTANBUL İstanbul Kemerburgaz'da Havalimanı servisi olduğu ileri sürülen bir otobüs kaza yaptı. Yan yatan otobüste çok sayıda yaralı olduğu öğrenilirken olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

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