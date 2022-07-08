Kemer takmayan sürücüden pes dedirten cevap: "Takmıyorum, yayınlayacak mısın?" - Haberler

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Kemer takmayan sürücüden pes dedirten cevap: "Takmıyorum, yayınlayacak mısın?"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kemer takmayan sürücüden pes dedirten cevap: 'Takmıyorum, yayınlayacak mısın?'

Kurban Bayramı arefesinde polis ekipleri tarafından otoyolda halkı bilinçlendirme adına broşürler dağıtılıp denetim gerçekleştirildi.

Kurban Bayramı arefesinde polis ekipleri tarafından otoyolda halkı bilinçlendirme adına broşürler dağıtılıp denetim gerçekleştirildi. Kemeri takılı olmayan bir sürücü ise muhabirin sorusuna, "Cezayı yedik hayırlı olsun, takmıyorum kemeri, yayınlayacak mısın?" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Şehit Şakir Koç Bölge Trafik Denetleme Amirliği ekipleri tarafından Kurban Bayramı arefesinde Avcılar Gişeleri'nde denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde ekipler vatandaşlara emniyet kemerinin önemini vurgulayan bilgileri içeren broşürler de dağıttı. Denetim sırasında vatandaşların büyük kısmının kemer takarak bilinçli davranış sergilediği görüldü.

"Takmıyorum, yayınlayacak mısın"

Trafik polislerinin denetimi sırasında emniyet kemeri takmayan bir araç sürücüsü de durduruldu. Sürücüye görevliler tarafından kemerin önemi anlatıldı. Muhabirin uzattığı mikrofona ise sürücüden ilginç yanıt geldi. Sürücü, "Cezayı yedik hayırlı olsun, takmıyorum kemeri, yayınlayacak mısın?" dedi. Kemer takmaya sürücüye 196 lira idari para cezası kesildi.

Kemer takmayan bir başka sürücü ise uygulamanın yerinde olduğunu, kemer takmayı unuttuğunu ifade etti.

Polisin dağıttığı broşürlerde ise emniyet kemeri konusunda, "Kaza sonrası can kaybı riskini yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 60 oranında azaltır" bilgisi yer aldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kurban Bayramı Kemer 3. Sayfa Haberler

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