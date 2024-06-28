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Kemer'de Trafik Kazası: Araç Dere Yatağına Uçtu

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Kemer'de meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dere yatağına uçtu. Araçta bulunan sürücüsü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı.

Kemer'de meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç dere yatağına uçtu. Araçta bulunan sürücüsü vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesi Kuzdere Mahallesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç Ağva Deresi yatağına düştü. Kazayı gören diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araçta bulunan sürücü Ö.G. (22) vatandaşların yardımıyla dere yatağında bulunan araçtan çıkartılarak araçtan uzaklaştırıldı. 50 kilometre hızla giderken aracın birden sağa hareket ettiğini belirten araç sürücüsü Ö.G., aracı kontrol edemeyerek dere yatağına uçtuğunu söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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