Kemer'de Maşur Kalan Yürüyüşçü Kurtarıldı
Antalya'nın Kemer ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan 36 yaşındaki Nazmi Ç., AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Yürüyüş sırasında yönünü kaybeden Nazmi Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek yardım istedi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda sağ salim kurtarıldı.
Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi, Maden Koyu yakınlarında dağlık alanda yürüyüşe çıkan Nazmi Ç. (36), yönünü şaşırarak bir yamaçta mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan ve durumu belirten Nazmi Ç.'nin yardımına AFAD ve jandarma ekipleri yetişti. İhbarla harekete geçen ve Nazmi Ç. ile irtibat kuran AFAD ekipleri kendisinden gelen konum üzerinden kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından mahsur kaldığı yamaçtan kurtarılan ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı öğrenilen Nazmi Ç., jandarma ekiplerine teslim edildi. - ANTALYA