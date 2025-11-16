Kemer'de Maşur Kalan Yürüyüşçü Kurtarıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan bir kişi, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi, Maden Koyu yakınlarında dağlık alanda yürüyüşe çıkan Nazmi Ç. (36), yönünü şaşırarak bir yamaçta mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan ve durumu belirten Nazmi Ç.'nin yardımına AFAD ve jandarma ekipleri yetişti. İhbarla harekete geçen ve Nazmi Ç. ile irtibat kuran AFAD ekipleri kendisinden gelen konum üzerinden kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından mahsur kaldığı yamaçtan kurtarılan ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığı öğrenilen Nazmi Ç., jandarma ekiplerine teslim edildi. - ANTALYA