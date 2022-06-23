Kemer'de 46 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi - Haberler

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Kemer'de 46 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kemer'de 46 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmada çok sayıda kaçak cep telefonu, batarya ve sim kart ele geçirdi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekipleri, yaptıkları çalışmada çok sayıda kaçak cep telefonu, batarya ve sim kart ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kemer Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Tekirova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda İ.G. isimli şüpheliye ait 46 adet kaçak cep telefonu, 17 adet kaçak batarya, 191 adet sim kart ele geçirildi. Şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Antalya Kemer 3. Sayfa Haberler

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