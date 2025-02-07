Mersin'deki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Keman Sanatçısının Sürücüsü Yeniden Gözaltına Alındı

Mersin'de trafik kazasında ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olan sürücü, yeniden gözaltına alınarak 'tutuklanması' talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Edinilen belgiye göre, İsviçre'de müzik eğitimi alan ve kayak yaparken ayağının kırılması üzerine geçen ay Mersin'deki ailesinin yanına dönen Laçin Akyol, Adnan Menderes Bulvarı'nda 25 Ocak'ta yolun karşısına geçerken, İbrahim Halil Ç'nin kullandığı 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Akyol, yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Sürücü tekrar gözaltına alındı

Kazanın olduğu tarihte gözaltına alınarak 'ev hapsi' kararı ile tutuksuz yargılanmasına karar verilen sürücü İbrahim Halil Ç, genç sanatçının ölümü üzerine yeniden gözaltına alındı. Sürücü, savcılıktaki işlemlerinin ardından 'tutuklanması' talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çiftinin kızı olan Laçin Akyol'un cenazesinin, yarın Çiftlikköy Mezarlığı'nda defnedileceği belirtilirken, ailenin, kızlarının organlarını bağışladığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te düzenlenen Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği kemanı dönemin Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Laçin Akyol'a vermişti. - MERSİN