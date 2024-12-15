Kemalpaşa'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, 2 otomobilin karıştığı kazada sürücülerden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, B.Y. (22) idaresindeki 35 BMK 920 plakalı otomobil, Kemalpaşa-İzmir Karayolu Hayıtlıkır mevkisinde karşı yönden gelen Barkın Y. (36) yönetimindeki 35 PEB 22 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, araç içerisinde sıkışan 35 PEB 22 plakalı otomobil sürücüsü Barkın Y., ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılıp, ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Barkın Y., kurtarılamadı.

Bir süre ulaşıma kapanan Kemalpaşa-İzmir Karayolu, ekiplerin çalışması sonrası yeniden trafiğe açıldı. - İZMİR