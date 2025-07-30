Kemalpaşa'da Kamyonetteki Yangın Fabrikayı Tehdit Etti

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde park halindeki kamyonette başlayıp fabrikaya sıçrayan yangın söndürüldü.

Olay, Kemalpaşa OSB Mahallesi 610 Sokak'ta meydana geldi. Spor malzemeleri üretimi yapan bir fabrikanın bahçesinde yükleme yapan kamyonette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kamyonette başlayan yangın kısa sürede fabrikanın yükleme alanına sıçradı. Fabrikada çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Tamamen yanan kamyonet kullanılamaz hale gelirken fabrikada maddi hasar oluştu. - İZMİR