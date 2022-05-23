Kemah'ta tarihi eser operasyonu - Haberler

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Kemah'ta tarihi eser operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kemah'ta tarihi eser operasyonu

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kemah'ta yapılan operasyonda tarihi eserler ele geçirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kemah'ta yapılan operasyonda tarihi eserler ele geçirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık olayları ile mücadele çerçevesinde Kemah'ta yapılan istihbari çalışma sonucunda bir şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen objeler ele geçirilerek olayın şüphelisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilimizde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık, Jandarma, Erzincan, 3. Sayfa, Haberler

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