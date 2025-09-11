Haberler

'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' diyen kişi ikinci saldırıda yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Zeytinburnu'nda Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde motosikletli iki şüpheli tarafından takip edilen eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez, silahlı saldırıya uğradı. Kolundan yaralanan Gülmez, hastanede tedavi altına alındı. Saldırganlar ise Beyoğlu'nda yakalandı. Sezai Gülmez, 13 gün önce evine düzenlenen silahlı saldırıda şoförünün yaralandığını ve kendisine 1 milyon dolar ödül konulduğunu iddia etmişti.

"Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar" diyen Sezai Gülmez, ikinci kez silahlı saldırıya uğradı. Gülmez saldırıda kolundan yaralandı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde edinilen bilgiye göre, eğlence mekanı sahibi olan ve daha önce birçok kez silahlı saldırıya uğrayan Sezai Gülmez, hastane kantini ihalesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişiler tarafından çalıntı motosikletle takip edildi.

SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Aracından inerek yönetim binasına doğru yürüyen Gülmez, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kolundan yaralanan Gülmez, yönetim binasına sığınarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Gülmez, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Gülmez'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRGANLAR BEYOĞLU'NDA YAKALANDI

Olay sonrası geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelilerin çalıntı motosikletle kaçtığını belirledi. Kısa sürede tespit edilen A.K. ve Ş.D. Beyoğlu'nda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K.'nin 11 suç kaydı olduğu, yapılan üst aramasında ise 1 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Vatan yerleşkesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

"KELLEME 1 MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYMUŞLAR" DEMİŞTİ

Eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez, daha önce de Sarıyer'deki evinde silahlı saldırıya uğramış, olayda şoförü bacağından yaralanmıştı. 31 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırının ardından Gülmez, "Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
