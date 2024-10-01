Keklik Avcılarına 202 Bin TL Ceza Uygulandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde arazide kurduğu çadırlarda onlarca keklik yakalayan kişiye toplam 202 bin 903 TL cezai işlem uygulandı.

Erciş ilçesinde kafes avcılığı yapıldığı ihbarı alan Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı Van İl Şube Müdürlüğü Gevaş İlçe Şefliği personeli, Gürpınar ilçesinde kafes avcılığı yapılarak çok sayıda keklik yakalanarak çadırlarda tutulduğu ihbarı üzerine Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği personeli ile birlikte bölgeye gitti. Polis ve DKPM ekiplerini gören şahıs, çadırların kapılarını açarak içeride bulunan kekliklerin doğaya kaçmasını sağladı. Düzenlenen operasyonda bölgede kurulan çadır içerinde 50 keklik ele geçirilirken olayla ilgili 1 kişiye 50 keklik için toplamda 202 bin 903 TL cezai işlem uygulandı. - VAN