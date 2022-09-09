Kediyi parçalayan pitbull cinsi köpeğin sahibi yakalandı Köpeğin sahibine 14 bin 982 lira idari para cezası uygulandı İstanbul Zeytinburnu'nda ağızlık takılmadan gezdirilen pitbull cinsi köpek, ağaç dibinde uyuyan bir kediyi parçalayarak öldürmüştü.

Kediyi parçalayan pitbull cinsi köpeğin sahibi yakalandı

Köpeğin sahibine 14 bin 982 lira idari para cezası uygulandı

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda ağızlık takılmadan gezdirilen pitbull cinsi köpek, ağaç dibinde uyuyan bir kediyi parçalayarak öldürmüştü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan köpeğin sahibine 14 bin 982 lira idari para cezası uygulandı.

Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi Semiha Şakir Caddesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre iki kişinin ağızlık takmadan gezdirdiği pitbull cinsi bir köpeği, bir anda sahibinin elinden fırlayarak ağaç dibinde uyuyan kediye saldırmıştı. Köpeğin sahipleri kediyi kurtarmaya çalışsa da başarılı olamamıştı, yaklaşık 15 dakika boyunca köpeğin ağzında kalan kedi orada can vermişti.

Köpeğin sahibi yakalandı

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından köpeğin sahibinin kimliği belirlendi. Köpeğin sahibi olan M.D isimli şahıs bugün Zeytinburnu Veliefendi Mahallesi'nde yakalandı. M.D hakkında "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" çerçevesinde adli işlem yapılırken, ayrıca 14 bin 982 lira idari para cezası uygulandı.