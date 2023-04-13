Kediyi koydukları bebek tulumunun içinden uyuşturucu çıktı

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde bir şüpheli, bebek tulumu içine koyduğu ve bebek kıyafetleri giydirdiği kedi ile uyuşturucu taşırken yakalandı.

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde bir şüpheli, bebek tulumu içine koyduğu ve bebek kıyafetleri giydirdiği kedi ile uyuşturucu taşırken yakalandı.

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesine bağlı Nijni Tagil kentinde polisler tarafından şüpheli olarak belirlenen bir kadın takibe alındı. Yanında bir çocuk ve elinde de bebek tulumu bulunan kadın kısa bir takibin ardından durduruldu. Polisler tarafından bebek tulumunda yapılan aramada, bebek kıyafetleri giydirilen bir kedi bulundu. Kıyafetlerin arasında ise saklanmış uyuşturucu paketleri bulundu. Gözaltına alınan kadının, bebek tulumu ile dikkat çekmemeye çalıştığı ortaya çıktı. Kadının yanındaki çocuk da korumaya alındı.

"Anne imajı vermeye çalıştı"

Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk yaşanan ilginç olayın ardından yaptığı açıklamada, "Şüpheli torbacı kentin kırsal bölgesinde uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Zanlı, şüphe uyandırmamak için reşit olmayan bir kız çocuğu ve bebeğiyle yürüyüş yapan anne imajı vermeye çalıştı. Ancak elinde taşıdığı bebek tulumunda kıyafet giydirilmiş bir kedi vardı. Bebek tulumu içerisinde 170 gram uyuşturucu ve dağıtım yapılan 12 yerin adresi bulundu" dedi.

Volk, uyuşturucu satan kadının evinde de uyuşturucu maddelerin bulunduğunu sözlerine ekledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, kadınla bağlantılı olan kişilerin de araştırıldığı öğrenildi. - MOSKOVA