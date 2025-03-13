Kediye tekme atan vicdansız gözaltına alındı

Isparta'da bir şahsın kediyi tekmelediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yedişehitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. isimli şahıs, pitbull cinsi köpeğiyle yürüdüğü esnada yanına yaklaşan kediyi tekme atarak uzaklaştırdı. O anlar, arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yakalanan B.Y., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı. - ISPARTA