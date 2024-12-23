Kediye Çarpmamak İçin Kazaya Neden Oldu

Aniden yola çıkan kediye çarpmamak için kaza yaptı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da aniden yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzeri Devlet Baba ekmek fırını mevkiinde meydana geldi. Cumhuriyet Parkı istikametine yokuş aşağı seyreden İrfan E. idaresindeki motosiklet, aniden yola çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı.

Kaza sonrası devrilen motosiklet sürücüsü İrfan E. yere yığılarak yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü İrfan E. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik polisi tarafından yapılan kontrollerde İrfan E.'nin sürücü belgesinin olmadığı belirlendi.

Kazayla polis tarafından inceleme başlatıldı.