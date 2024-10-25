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Kediye Çarpan Motosiklet Sürücüsü Şarampole Düşerek Hayatını Kaybetti

Kediye Çarpan Motosiklet Sürücüsü Şarampole Düşerek Hayatını Kaybetti
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Burdur-Antalya karayolunda, kediye çarpan motosiklet sürücüsü Ayhan Büyükkoç'un kazası sonrası hayatını kaybettiği öğrenildi. Yol bakım çalışması yapan ekipler, kazanın olduğu yeri tespit ederek durumu yetkililere bildirdi.

Burdur- Antalya karayolunda kediye çarptıktan sonra kontrolü kaybederek şarampole düşen ve hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünü saatler sonra yol bakım çalışması yapan karayolları ekipleri buldu.

Olay, sabah saatlerinde Burdur-Antalya Karayolu Ağlasun Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda bakım çalışması yaparak ilerleyen karayolları ekipleri yol kenarında motosikletin yanında hareketsiz yatan birini gördü. Yerdeki parçalardan motosikletin kaza yaptığını anlayan ekipler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın yaklaşık 3-4 saat önce hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerde motosiklet sürücüsünün Ayhan Büyükkoç (60) olduğu tespit edildi.

Olayın nasıl olduğunu araştıran ekipler olay yerine 110 metre uzaklıkta bulunan kedi cesedini görünce Ayhan Büyükkoç'un 15 AG 973 plakalı Kanuni marka motosikletiyle ilerlerken kediye çarptıktan sonra gidon hakimiyetini kaybederek şarampole düştüğü ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ayhan Büyükkoç'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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