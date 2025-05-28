Kedi Katili Serbest Bırakıldı, Mahalle Tepkili

Kedi Katili Serbest Bırakıldı, Mahalle Tepkili
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evinin önüne pisleyen bir kediyi pompalı tüfekle öldüren N.T., ifadesinin ardından serbest kalınca mahalle halkı büyük tepki gösterdi.

Kediyi pompalı tüfekle öldürdü, serbest kaldı

Manisa'da bir kediyi pompalı tüfekle öldüren şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılınca mahalle halkı tepki gösterdi

MANİSA - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde evinin önüne pislediği gerekçesiyle bir kediyi pompalı tüfekle vurarak öldüren şahsın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmasına mahalleli tepki gösterdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda bir şahıs iddiaya göre evinin önüne pislediği gerekçesiyle mahallelilerin baktığı bir kediyi pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay Turgutlu ilçesi İstiklal Mahallesi Mercan Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde oturan 69 yaşındaki N.T. isimli şahıs akşam saatlerinde evinden elinde pompalı tüfekle çıkarak sokakta bulunan ve mahallede yaşayan bazı vatandaşların beslediği bir kediyi vurarak canına kıydı. Mahalle halkının büyük tepki gösterdiği N.T. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ifadesi alınan şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer taraftan mahallede yaşayan vatandaşlar da yaşanan olaya tepki gösterdi. Olay sırasında sokağın karşısında bulunan kıraathanede oturan ve olayı gören Fehmi Uslucan isimli vatandaş silah sesinin duyduğu ilk anda birini vurduklarını düşündüğünü sonra olay yerine yaklaştığında ise öldürülen kediyi gördüğünü söyledi. Uslucan, "Ben ilk anda birini vurdular dedim sonra bir baktım adam elinde pompalıyla kedi kan revan içinde yerde yatıyor şok olduk. Yazıktır günahtır ağzı var dili yok bu canlılardan ne isterler anlamıyorum. Kedi öldürmek nedir? Bugün kediyi öldüren yarın bizim çoluk çocuğumuza sıkar. Biz şikayetçiyiz, bunlara ağır cezalar verilmeli." şeklinde konuştu.

Olayın ardından gözaltına alınan N.T.'nin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN TATLI - 3.Sayfa
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