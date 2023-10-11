Kedi ile yılanın kavgası kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da kedi ile yılanın kavgasında kazanan kedi oldu. Yaşanan durum cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Cip köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah işe gitmek isteyen bir vatandaş, kedi ile yılanın kavga ettiğini fark etti. Kedi ile yılanın kavgasında kedi yılanı öldürerek ağzına alıp gözden kayboldu. Kavga anları ise saniye saniye cep telefonu görüntüsüne yansıdı.