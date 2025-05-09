Keçiören'de Yoğun Yağış ve Rüzgar, Sundurmayı Devrildi
Ankara'nın Keçiören ilçesinde yoğun yağış ve rüzgar nedeniyle bir binanın sundurması 3 aracın üzerine devrildi. Olayda araçlarda hasar meydana gelirken, kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, yoğun yağışın ve rüzgarın etkisiyle bir binanın sundurması 3 aracın üzerine devrildi.
Edinilen bilgilere göre, Keçiören ilçesi Subayevleri bölgesinde yoğun yağışın ve rüzgarın etkisiyle bir binanın sundurması 3 aracın üzerine devrildi. Araçlarda hasar meydana gelirken, olay anında bölgede ve araçlarda kimsenin bulunmaması muhtemel facianın önüne geçti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa