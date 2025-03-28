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Keçiören'de Park Halindeki Araçta Yangın Çıktı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, otomobil sahibi ve komşuların müdahalesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Etlik'te park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Otomobil sahibi ve komşuları kendi çabaları ile yangını söndürmeye çalıştı. Yangın söndürülemeyince vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çabaları ile otomobil yangını söndürüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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