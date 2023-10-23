Keçiören'de Kız Arkadaşını Öldüren Şüpheli Tutuklandı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri
Ankara'nın Keçiören ilçesinde kız arkadaşını tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde kız arkadaşı Beyzanur Kaya'yı (22) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E.R.A. (22), sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "kadına karşı kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa