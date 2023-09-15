Keçiören'de eski eşini bıçaklayan kişi, yanındaki kişiyi silahla öldürdü

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi, eski eşini bıçakla ağır yaraladı, yanındaki kişiyi ise silahla öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.