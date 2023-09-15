Keçiören'de eski eşini bıçaklayan kişi, yanındaki kişiyi silahla öldürdü
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi, eski eşini bıçakla ağır yaraladı, yanındaki kişiyi ise silahla öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir kişi, eski eşini bıçakla ağır yaraladı, yanındaki kişiyi ise silahla öldürdü.
Alınan bilgiye göre, Serkan Ö. Yeşiltepe Mahallesi'nde eski eşinin yaşadığı daireye geldi.
Şüpheli eski eşi B.S'yi bıçakla yaralarken, yanında bulunan Emre Helvacı'yı ise silahla vurduktan sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Helvacı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralanan B.S. hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.