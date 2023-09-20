Keçiören'de eski eşi bıçaklayan ve erkek arkadaşını vuran şüpheli yakalandı

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, eski eşi Banu Satılmış'ı bıçakla yaralayıp, onun erkek arkadaşı Emre Helvacı'yı tabancayla vurarak öldüren Serkan Özbaş, 4 gündür saklandığı gecekonduda yakalandı.

Banu Satılmış, erkek arkadaşı Emre Helvacı ile birlikte, 15 Eylül akşamı Altındağ ilçesindeki evinin önünde eski eşi Serkan Özbaş ile karşılaştı. Çıkan tartışmada Özbaş, tabancayla Helvacı'ya ateş edip vurdu. Eski eşi Banu Satılmış'ı da boynundan bıçaklayan Özbaş, kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Emre Helvacı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Banu Satılmış ise Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, Serkan Özbaş'ı yakalamak için çalışma başlattı.

Banu Satılmış'ın hastanede tedavisi devam ederken, Serkan Özbaş, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla dün Altındağ ilçesindeki bir gecekonduda, cinayet silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.