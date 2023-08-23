Keçiören'de Eşini Bıçaklayarak Öldüren İsmail Karaçor'a Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis İstemi

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, eşi Hacer Karaçor'u (48), 24 yerinden bıçaklayıp öldüren İsmail Karaçor (49) hakkında, 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

İsmail Karaçor, 19 Mayıs'ta Osmangazi Mahallesi Atlılar Caddesi'ndeki evlerinde, eşi Hacer Karaçor ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, İsmail Karaçor, eşini ekmek bıçağıyla 24 yerinden bıçakladı. Hacer Karaçor, hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan İsmail Karaçor çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, İsmail Karaçor'un, eşinin, erkek kardeşiyle telefonda kendisi hakkında kötü konuştuğu, tartışmanın bu nedenle çıktığı yönündeki ifadesi yer aldı. Eşine telefonu kapatmasını söylediğini belirten Karaçor'un, "Bir anlık öfkeyle oldu. Mutfağa gidip ekmek bıçağını aldım. Ne olduğunu ya da kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum. Olaydan sonra yeğenimi aradım. Pişmanım" dediği bildirildi. İsmail Karaçor hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.