Keçiören'de Eşi Bahar Bengü'yü Bıçaklayarak Öldüren Halil Bengü'ye Karar Açıklandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde eşi Bahar Bengü'yü bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle Halil Bengü'nün yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Bengü ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, önceki celse savcılığın esasa ilişkin mütalaasını açıkladığını hatırlatarak, sanığa son savunması için söz verdi.

Bu sırada müşteki avukatı duruşmanın kapalı görülmesini talep etti. Mahkeme heyeti talebi reddetti.

Söz alan sanık Bengü, cezaevindeyken mütalaanın kendisine yazılı verilmediğini öne sürdü. Bunun üzerine mahkeme başkanı savcıya mütalaayı tekrar okuması için söz verdi.

Savcının ardından Bengü, maktulün kızı M.B'ye yönelik suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini, kendisine saldırmadığını savundu.

Eşinin kendisine bıçakla saldırdığını iddia eden Bengü, pişman olduğunu söyledi.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Bengü'ye "eşi kasten öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası verdi. Mahkeme sanık hakkında takdiri indirim uygulayarak cezayı "müebbet hapse" indirdi.

Mahkeme, sanığın M.B'ye yönelik eylemlerini ise "öldürmeye teşebbüs" olarak değerlendirmedi, sanığa "kasten yaralama" suçundan 7 ay 15 gün, "hakaret" suçundan da 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Davanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesinde, 11 Kasım 2022'de sanığın oturdukları evde, tartışma çıkarıp bıçak ve maket bıçağıyla Bahar Bengü'ye saldırdığı, maktulün bedeninde öldürücü 9 kesici delici alet yarası belirlendiği belirtilmişti.

Halil Bengü'nün bu şekilde "kasten eşi öldürme suçunu" işlediği aktarılan iddianamede, M.B'ye karşı da "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hakaret" suçlarını işlediği ifade edilmişti.