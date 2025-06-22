Keçiören'de Elektrik Direği Devrildi, Yangın Çıktı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir elektrik direğinin devrilmesi sonucu otluk alanda yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilerek alevler kontrol altına alındı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde elektrik direğinin otluk alana devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, elektrik direğinin boş bir araziye devrilmesi sonucu arazideki otluk alan alev aldı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu alevler, çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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