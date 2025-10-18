Keçiören'de Çatı Katında Yangın

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 7 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Sancaktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Olay yalnızca maddi hasar ile atlatılırken, polis ekibi tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA