Keçiören'de araç alım satımı sırasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla ağır yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde araç alım satımı sırasında çıkan kavgada, alacak verecek meselesi nedeniyle B.T. ve M.T. tarafından Y.Ö. ve M.Ö. bıçakla ağır şekilde yaralandı. Zanlılar polis tarafından yakalandı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde araç alım satımı sırasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aşağıeğlence Mahallesi'ndeki noter önünde, B.T. ve M.T. ile Y.Ö. ve M.Ö. arasında araç alım satımı sırasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, B.T. ve M.T, Y.Ö. ile M.Ö'yü bıçakla yaraladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yeri incelemesinde suç aleti olarak kullanılan bıçağı ele geçiren polis ekipleri, zanlılar B.T. ve M.T'yi de yakaladı.