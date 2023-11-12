Kebapçının etlerini çaldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir restorana giren şüpheli, iş yerindeki 20 kilo eti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Şehitkerim Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Gece iş yerine gelen şüpheli, camdan girdiği restorandaki 20 kilo eti çalarak kayıplara karıştı. Sabah dükkanını açarak müşterilerine hazırlık yapmaya çalışan iş yeri sahibi, dolaptaki 20 kilo civarındaki kıyma, parça et ve ciğerlerin olmadığını fark edince güvenlik kamerasını inceledi. Görüntüleri izleyen esnaf, dükkana hırsız girdiğini anlayınca durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı. - MERSİN