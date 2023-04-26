Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kdz. Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kdz. Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözlatına alırken bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözlatına alırken bir miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kdz. Ereğli İlçesine bağlı sınırları içerisinde alınan arama kararına istinaden durduruan araç içerisinde bulunan 4 kişinin üzerinde yapılan aramada 5,36 Gr. metamfetamin madde ile bir adet hassas terazi ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı arama sonucunda gözaltına alınan şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları istikametinde ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Jandarma Ereğli 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title