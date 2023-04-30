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Kdz Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kdz Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ın Kdz.Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre,Kdz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince yapılan operasyonda T.O. ve M.N, isimli şüphelilerden üzerlerinde 10 gr uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma suçlarından adli işlem yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Narkotik Ereğli 3. Sayfa Haberler

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