Kdz Ereğli'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Zonguldak'ın Kdz.Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre,Kdz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerince yapılan operasyonda T.O. ve M.N, isimli şüphelilerden üzerlerinde 10 gr uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanma suçlarından adli işlem yapıldı. - ZONGULDAK