Kdz. Ereğli'de satırlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Kdz. Ereğli'de aracını taksi durağına bırakmak isteyen şahsın tartışma sonrasında yaptığı satırlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Bir kişinin satırla yaralandığı bir aracın ön camı ile durağın camlarının kırıldığı anlar kameraya yansıdı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir taksi durağında çıkan tartışmada bir kişi yaralanırken, taksi durağında da maddi hasar meydana geldi. Olay, gece saatlerinde, ilçenin Orhanlar Mahallesi'nde bulunan Çınar Taksi Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre; aracını taksi durağının park alanına bırakan bir kişiyi duraktaki bir çalışanın uyarması üzerine tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, şahıs araç içinden silahını almak istedi. Bu sırada arkadaşının engellemesi üzerine araçta bulunan satırı alan şahıs, kendisini uyaran kişiye satırla saldırdı. Bir aracın ön camını ve durağın camlarını da kıran şahıs, daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kavgada yaralanan kişiye ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise şahsı bulmak için arama çalışması başlattı. Ekipler, bu sabah yaptıkları çalışma neticesinde şahsı gözaltına alarak karakola götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çınar Taksi'de çalışan Burak Müftüoğlu ise yaşanan olayı kınayarak, "Bir daha hiçbir meslektaşımızın, hatta hiçbir insanımızın başına gelmemesini diliyoruz." dedi. Müftüoğlu, olayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Böyle kaliteli, nezih bir durağa ve çalışanlarına yapılmış hoş olmayan, küstahça bir saldırı. Kınıyoruz. Bu olay bizim durağımızla kişiselleşmiş bir problem değil. Bu bir kamyoncu ile bir taksicinin kültürsüzce kavgası değil. İşin aslına bakarsanız çağımızın büyük bir sorunu. Çok rahat uyuşturucu ve alkole ulaşılması neticesinde insanların kendini kaybetmesi ve daha sonrasında da bu talihsiz olayın yaşanması. Yoksa bizim durak olarak hizmet ettiğimiz kesimi, hizmet ettiğimiz güruh, şehrimizin ileri gelenleri, maddi manevi kariyer olarak kendisini kabul ettirmiş insanların bulunduğu nezih bir semt. Biz de bu durağın çalışanları olarak bu insanlara yakışır şekilde hareket etmeye, arabalarımızı temizlemeye, onlara kibar davranmaya ve giyimimize, kuşamımıza özen göstermeye çalışıyoruz. Kınıyoruz. Bir daha hiçbir meslektaşımızın, hatta hiçbir insanımızın başına gelmemesini diliyoruz. Olay bittikten sonra dahil oldum. Video kayıtları ve anlatılanlardan bildiğim kadarıyla; belediye tarafından bize tahsis edilen bölüme bir vatandaşımız gelip arabasını çekiyor. Arkadaşlarımız uyarınca da sinirleniyor. Önce ateşli silahla saldırmak istiyor. Yanındaki arkadaşı tutunca, yine arabada bulunan satırla arkadaşlarımızın üzerine yürümüş ve buradaki camlara, park halinde duran ticari taksinin ön camını patlatmak suretiyle hem maddi hem manevi ağır bir yara vermiş vaziyette. Az önce de dediğim gibi kendisini kaybetmiş, alkolün de verdiği cesaretle arkadaşlarımıza saldırıyor, bu talihsiz olayı gerçekleştiriyor. Bir an önce de kendisine, varsa böyle bir illet kurtulmasını, uzak durmasını tavsiye ederim" - ZONGULDAK