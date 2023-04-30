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Kdz. Ereğli'de bir kadın başından vurularak öldürüldü

Kdz. Ereğli'de bir kadın başından vurularak öldürüldü

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 36 yaşındaki bir kadın başından vurularak öldürüldü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 36 yaşındaki bir kadın başından vurularak öldürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Ömerli Mahallesi Kaynarca Konutları mevkisinde meydana geldi. İddialara göre, B.Ç. isimli şüpheli Yeşim S.'nin evinin önüne gelerek konuşmaya başladı. Büyüyen tartışma sonrası B.Ç. silahla Yeşim S.'ye iki el ateş açtı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinden hızla uzaklaşan B.Ç.'nin Çaycuma'da yakalandığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Ereğli 3. Sayfa Haberler

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