Kdz. Ereğli'de 92 kök Hint keneviri ele geçirildi - Haberler

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Kdz. Ereğli'de 92 kök Hint keneviri ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kdz. Ereğli'de 92 kök Hint keneviri ele geçirildi

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 92 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 92 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kdz. Ereğli ilçesinde 4 kişinin ikametlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerin ev ve bahçelerinde yapılan aramada 92 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hint Keneviri, Zonguldak, Jandarma, Ereğli, 3. Sayfa, Haberler

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