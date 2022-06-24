Kdz. Ereğli'de 24 kilo uyuşturucu yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 24 kilo uyuşturucu ile kimyasal sıvı ve uyuşturucu yetiştirmede kullanılan materyaller ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından bir süredir takip edilen Ç.Ç, K.Ş, E.A isimli şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. 2313 Sayılı Kanuna Aykırılık suçu dahilinde izinsiz kenevir ekimi yaptığı tespit edilen şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 24 kilogram uyuşturucu madde, 10 adet kimyasal sıvı ve 14 adet uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan materyal ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi savcılık sorgusunun ardından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa