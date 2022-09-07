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Kazıda bulduğu tarihi eser parçalarını satmak isterken yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kazıda bulduğu tarihi eser parçalarını satmak isterken yakalandı

Konya'da yaptığı kazılarda bulduğu tarihi eser niteliğindeki parçaları satmaya çalışan kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Konya'da yaptığı kazılarda bulduğu tarihi eser niteliğindeki parçaları satmaya çalışan kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahsın yanındaki çantada bulunan çok sayıda tarihi eser parça ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede tarihi eser niteliği taşıyan eserlerin satılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan detaylı çalışma sonucu polis, tarihi eser parçalarını satmaya çalışan şüphelinin definecilik işi ile uğraşan R.D. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, belirlenen şahsı, Alpaslan Mahallesi Fen Lisesi Caddesi üzerinde, eserlerin bulunduğu çantayla birlikte yakaladı. Emniyete getirilen R.D., ilk sorgusunda satmaya çalıştığı eserleri yaklaşık 1 yıl önce Hadim ilçesinin yayla köyleri tarafında kazı yaptığı esnada bulduğunu ve eserlerin o günden beri kendisinde olduğunu söylerken, eserleri de satmaya çalıştığını itiraf etti. Şüphelinin çantasından, eski dönemlere ait çok sayıda heykel ile beraber; haç figürü, kapı tokmağı, yüzük taşı, tespih imamesi, pirinç kutu gibi eserler de çıktı. Ekipler, şüphelinin çantasından çıkan tarihi eserlere el koydu. Şüpheli R.D.'ye, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet"ten işlem başlatıldığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Meram Konya 3. Sayfa Haberler

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