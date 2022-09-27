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Kazı yaparken çıkan kıvılcım 45 ton pamuğa zarar verdi

3. Sayfa Haberleri

Kazı yaparken çıkan kıvılcım 45 ton pamuğa zarar verdi

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir çırçır fabrikasında kazı çalışması yapan kepçeden çıkan kıvılcımlar, iş yeriyle birlikte içeride bulunan 45 tona yakın pamuğu kullanılmaz hale getirdi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir çırçır fabrikasında kazı çalışması yapan kepçeden çıkan kıvılcımlar, iş yeriyle birlikte içeride bulunan 45 tona yakın pamuğu kullanılmaz hale getirdi.

Yangın, Sarayköy ilçesine balı Sığma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ömer Güneğri'ye ait bir çırçır fabrikasında kazı işlemi yapan bir kepçeden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Fabrikada içerisinde bulunan 45 tona yakın pamuklara sıçrayan alevler kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Alevleri kendi imkanlarıyla söndüremeyen işçiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, alev topuna dönen fabrikadaki yangını söndürmek için hızlıca çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sarayköy Denizli 3. Sayfa Haberler

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