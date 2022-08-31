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Kazı çalışması yapan iş makinesi yan yattı

3. Sayfa Haberleri

Kazı çalışması yapan iş makinesi yan yattı

Erzurum'da kamulaştırma çalışmaları çerçevesinde yapılan çalışmalarda yolun çökmesi sonucu iş makinesi yan yattı.

Erzurum'da kamulaştırma çalışmaları çerçevesinde yapılan çalışmalarda yolun çökmesi sonucu iş makinesi yan yattı.

Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm çalışmaları dahilinde Yakutiye ilçesine bağlı Cedid Caddesinde sürdürülen çalışmalarda dere yatağın üzerindeki yolda göçük yaşandı. Beton bariyer taşıyan iş makinesi göçük sonrası yan yattı. Bir işçi son anda oluşan çukurdan kaçmayı başarırken iş makinesi operatörü kazadan yara almadan kurtuldu.

Bölgedeki esnaftan Fatih Aydın, "Çok şiddetli bir sarsılma yaşandı. Arkada baktığımızda kazı çalışması yapan iş makinesi çukura düşmüştü. Elektrik ve su kesintisi yaşandı. Elektrik olmadığı için işyerlerini kapatamadık. Derenin ıslah çalışması yapılıyor. Uzun bir çalışma. İnşallah kısa sürede herhangi bir kaza yaşanmadan bitirilir" diye konuştu. - ERZURUM

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yakutiye Erzurum 3. Sayfa Haberler

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