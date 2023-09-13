Kazı alanında korkutan yangın

Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan Eskiyapar Kazı Alanı'nda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tarihi yerleşim yeri Eskiyapar Kazı Alanı'ndaki otlarda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevlere teslim olan otlar ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Ekiplerin müdahalesi, yangının bölgede bulunan türbe ve evlere sıçramasını önledi. - ÇORUM