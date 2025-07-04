Kazdağları'nda Yangın Riski Denetimleri Yapıldı

Kazdağları'nda Yangın Riski Denetimleri Yapıldı
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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, Edremit ilçesindeki Kazdağları bölgesinde yangın riskine karşı denetim gerçekleştirdi. Ekipler, orman yangınlarına karşı önleyici tedbirler alarak vatandaşları ateş yakmanın yasak olduğu konusunda uyardı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Edremit ilçesi Kazdağları bölgesinde yangın riskine karşı denetim yapıldı.

Cam Seyir Terası yolu, Altınoluk-Doyran arasında bulunan patika orman yolu, Şahindere Bent Piknik alanı ve çevresindeki ormanlık alanlarda görevli devriye jandarma ekipleri tarafından orman yangınlarına karşı önleyici tedbirler alındı. Ekipler, bölgede ateş yakmanın yasak olduğunu vatandaşlara bildirirken, yangına karşı dikkatli olunması konusunda da uyarılarda bulundu.

Vatandaşların çevreye duyarlılığının artırılması, doğal yaşamın korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması amacıyla çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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