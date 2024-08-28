Kazdağı Milli Parkı'nda Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kazdağı Milli Parkı'nda yıldırım düşmesi neticesinde başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Örtü yangını şeklinde devam eden yangına 6 uçak ve 4 helikopter müdahale ediyor.

Edremit ilçe sınırları içinde bulunan Kazdağı Milli Parkı Sarıkız mevkiinde yıldırım düşmesi sonrası çıktığı düşünülen orman yangınına müdahale ediliyor. Kuru kütük ve örtü yangını şeklinde devam eden yangına, 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan müdahale sürerken, 12 arazöz de yangının büyümesini önlemek için dağlar içinde görev yapıyor.

Öte yandan, yangının Kazdağları'nın zirvesine yakın noktada çıktığı ve karadan ulaşım imkanının zor olduğu öğrenilirken, havadan müdahaleye katılan uçak ve helikopter sayısının artması ile kısa sürede kontrol altına alınması bekleniyor. - BALIKESİR