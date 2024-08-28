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Kazdağı Milli Parkı'nda Orman Yangını Çıktı

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Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kazdağı Milli Parkı'nda yıldırım kaynaklı olduğu düşünülen bir orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kazdağı Milli Parkı'nda yıldırım kaynaklı olduğu düşünülen bir orman yangın çıktı

Edremit ilçe sınırları içinde bulunan Kazdağı Milli Parkı Sarıkız mevkiinde yıldırım düşmesi sonrası çıktığı düşünülen orman yangınına Orman İşlet Müdürlüğüne ait 2 yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteriyle havadan, çok sayıda ekiple de karadan müdahale ediliyor. Ekipler 2 arazöz ile karadan müdahale ederken, yangın bölgesinde şiddetli poyraz rüzgarı yangın söndürme çalışmalarını zora sokuyor. Ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun bir şekilde çalışıyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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