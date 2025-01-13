Kazaya sebebiyet verdi, olay yerinden kaçtı: 3 yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönde seyir halindeki pikaba çarptı. Olayda 3 kişi hafif şekilde yaralanırken kazaya sebebiyet veren hafif ticari araç olay yerinden kaçtı.

Kaza, Şehit Furkan Çelik Caddesi 8080. Sokak sapağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari aracın çarptığı M.K. idaresindeki 34 TP 0432 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönde seyir halinde olan T.Ç. yönetimindeki 54 AGS 472 plakalı pikaba çarptı. Kaza sonrası hafif ticari araç olay yerinden kaçarken 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kaçan aracı ve sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. - SAKARYA