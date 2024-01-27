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Kazaya neden olan sürücü aracını inşaat alanına bırakıp kaçtı

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Nevşehir'de bir tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Nevşehir'de bir tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü, aracını yol kenarındaki inşaat alanına bırakarak kaçtı.

Kaza, 2000 Evler Mahallesi Sulusaray kasabası yolunda meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 50 DE 415 plakalı otomobil, aynı yönde giden 50 EE 440 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol üstünde park halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası 50 DE 415 plakalı otomobil sürücüsü, aracını yol kenarındaki inşaat alanına çektikten sonra kaçtı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 50 EE 440 plakalı otomobilin sürücüsü ise, yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobiller çekici vasıtası ile yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sulusaray Nevşehir 3.Sayfa Haberler

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