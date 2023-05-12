Kazaya müdahale eden ambulansa otomobil çarptı

Gümüşhane'de trafik kazasında yaralılara müdahale hazırlığı yapan ambulansa başka bir araç çarptı. Kazada 112 Acil Sağlık görevlileri son anda kaçarak canlarını kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil ambulansı ve sağlık görevlileri merkeze bağlı Arzularkabaköy Beldesi Taş Ocağı mevkiinde gerçekleşen ve 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı trafik kazasına müdahale etmek üzere olay yerine gitti.

Aracı park edip kazaya müdahale etmek için hazırlık yapan sağlık görevlileri ambulanstan malzemeleri alırken, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ve üzerlerine gelen 34 P 0024 plakalı otomobili görünce son anda fark ederek kaçtı.

Otomobil ambulansa arkadan çarparken, yaralılara müdahale etmek için ambulansın arka kapısından malzemeleri alan sağlık görevlileri saniyelerle kazadan kurtuldu. - GÜMÜŞHANE