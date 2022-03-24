Son dakika! Zincirleme kaza sonrası "Şoför ben değilim" dedi, alkolmetreyi üflemedi

KARABÜK (İHA) - Zincirleme kaza sonrası "Şoför ben değilim" dedi, alkolmetreyi üflemedi

Zincirleme trafik kazasında sürücü polisleri dakikalarca uğraştırdı

Karabük'te 4 araçlı zincirleme trafik kazası : 2 yaralı

KARABÜK - Karabük'te 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada araç sürücülerinden biri şoförün kendisi olmadığını ve avukatını arayacağını iddia ederek alkolmetreyi üflemeyi reddetti.

Kaza, Karabük-Safranbolu karayolu Bulak kavşağında meydana geldi.

Safranbolu istikametinden Karabük'e gitmekte olan Mehmet S. yönetimindeki 78 AAL 877 plakalı hafif ticari araç, Bulak Kavşağından 100. Yıl Mahallesi istikametine dönüş yaptığı sırada Sezer Ç. idaresindeki 78 SJ 038 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ilerleyen otomobil ışıklarda bekleyen O.A yönetimindeki 78 AB 775 plakalı otomobil ile Uğur T. idaresindeki 06 LGD 04 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada sürücüler Mehmet S. ile Sezer Ç. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

'Kendisinin şoför olmadığını iddia etti'

Kazaya karışan araçlardan 06 LGD 04 plakalı otomobilin sürücüsü Uğur T., şoförün kendisinin değil, yanındaki arkadaşının olduğunu iddia ederek alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Polislerin dakikalarca ikna çabalarına rağmen alkolmetreyi üflemeyen sürücü, avukatına ulaşmaya çalıştığını söyledi. Uğur T. ve yanındaki arkadaşı ekip otosuna bindirilerek önce hastaneye sonra polis merkezine götürüldü.